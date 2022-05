Quanto ganham os funcionários da Netflix, Spotify e TikTok

Com crescimento em escala e ideias que causaram movimentos tectônicos no mercado, empresas como Netflix, Spotify e Tik Tok atraíram um corpo de funcionários vindos de diversas áreas, para cargos até pouco tempo nem existentes. Destino dos sonhos de muitos jovens recém-formados e de profissionais em busca de trabalho em empresas inovadoras, essas companhias causam curiosidade quanto ao seu poder de atração salarial, em especial, frente às companhias já firmadas no mercado há décadas.

Um levantamento do site Business Insider, com base em dados do Departamento do Trabalho dos EUA, apresenta uma forte variação salarial das companhias techs, com uma vantagem para os trabalhadores da empresa de streamings Netflix. O levantamento inclui profissionais das áreas de finanças, jurídico, marketing, produtos e engenharia, por exemplo.

Na Netflix, os salários variam, mensalmente, entre 9.700 a 66.000 dólares, considerando valores aproximados e uma jornada de trabalho de 8 horas diárias. No Spotify, a remuneração dos funcionários varia de 6.200 a 25.000 dólares por mês, aproximadamente. Já no Tik Tok, os empregados recebem entre 7.200 a 33.400 mil dólares. O Snap, dono do Snapchat, muito popular nos Estados Unidos, oferece salários entre 4.100 a 42.000 mil dólares no mês. O levantamento considera os salários isolados e não inclui o abatimento de todos os impostos, bem como eventuais benefícios extras de cada empresa.