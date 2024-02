Qual é o próximo feriado de 2024? Confira o calendário

No Brasil, há quem acredite que o ano só começa mesmo depois do Carnaval. Logo, esta quarta-feira de cinzas, 14 de fevereiro, marca este novo início. Para quem volta hoje da folga da folia já planejando um novo descanso, 2024 não traz as melhores notícias já que boa parte dos feriados nacionais cai no fim de semana.

A próxima folga prolongada, de acordo com o calendário do governo federal, é no fim de março. A Paixão de Cristo vai cair numa sexta-feira, dia 29, garantindo um fim de semana estendido para muitos trabalhadores.

Depois da Paixão de Cristo, no entanto, o próximo feriado prolongado no calendário nacional só ocorre em 15 de novembro, dia da Proclamação da República, em novembro, vai ser vizinho de um fim de semana. Corpus Christi, que esse ano cai em 30 de maio, é considerado ponto facultativo e feriado oficial em alguns locais, como São Paulo, logo os paulistas terão um respiro antes.