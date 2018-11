Passagem aérea: na última Black Friday, só 3 destinos ficaram mais baratos

Procurar passagem aérea na Black Friday não é garantia de economia. Levantamento do Kayak, ferramenta de buscas de viagem, mostra que dos 15 destinos mais procurados, apenas três tiveram redução de preço durante a Black Friday: São Paulo, Fortaleza e Orlando. Em todos os demais, a melhor data de compra foi na semana anterior ou posterior à promoção.

“Nem todos os atores do mercado de turismo aderiram à Black Friday ainda. É importante se planejar e acompanhar preços de passagens aéreas com bastante antecedência para encontrar as melhores ofertas”, afirma Eduardo Fleury, líder de operações do Kayak no Brasil.

Segundo ele, esperar a Black Friday, que neste ano cai em 23 de novembro, pode não ser uma boa estratégia para quem está buscando descontos em passagens aéreas.

O buscador de viagens diz que a melhor data para comprar bilhetes nacionais é cerca de um mês antes do embarque. No caso das viagens internacionais, a aquisição deve ser feita de três a quatro meses antes do voo.

Uma outra dica é ativar um alerta de preços para os destinos de escolha, que notifica quando as passagens estiverem mais baratas.