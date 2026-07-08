AmPm aposta em promoção com Pizza Hut para impulsionar vendas no Dia da Pizza

A AmPm, rede de conveniência dos postos Ipiranga, e a Pizza Hut lançaram uma ação especial para celebrar o Dia da Pizza, comemorado em 10 de julho. Entre os dias 6 e 12 de julho, consumidores que comprarem uma pizza individual de massa Pan nos sabores mussarela ou pepperoni ganharão outra unidade gratuitamente em lojas participantes de sete estados brasileiros.

A promoção será válida nas unidades localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, reforçando a estratégia da AmPm de ampliar a oferta de alimentação pronta e transformar a ida ao posto em uma experiência de conveniência mais completa.

Continua após a publicidade

A campanha também marca um novo momento da parceria entre AmPm e Pizza Hut, iniciada em 2023 e atualmente presente em 145 lojas distribuídas por 70 cidades. Desde o início da colaboração, mais de 460 mil pizzas foram comercializadas, e a expectativa da empresa é ultrapassar a marca de 500 mil unidades vendidas durante a semana da ação.

Segundo Bárbara Miranda, presidente da AmPm, a iniciativa busca aproximar ainda mais a marca do consumidor. “Trazemos o consumidor para o centro das nossas estratégias, proporcionando experiências que vão além de uma parada no posto. Unimos praticidade a produtos de qualidade que muitas vezes ele não espera encontrar em uma loja de conveniência”, afirma.

Continua após a publicidade

O movimento faz parte da estratégia de expansão da AmPm no segmento de food service. Segundo dados da companhia, a rede encerrou 2025 com 1.536 lojas, mais de 700 padarias e faturamento de 2,2 bilhões de reais, crescimento de 15% em relação ao ano anterior. No quarto trimestre de 2025, a empresa registrou um volume bruto de mercadorias (GMV) recorde de 600 milhões de reais, consolidando sua posição como a maior rede de lojas de conveniência e padarias do país.

A lista completa das lojas participantes da promoção está disponível no site da Ipiranga. A oferta é válida enquanto durarem os estoques e não é cumulativa com outras promoções.