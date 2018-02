Programa do IR 2018 sai na segunda; veja quem tem de declarar

A Receita Federal vai liberar na segunda-feira o download do programa gerador da declaração do Imposto de Renda de 2018. O prazo para entrega deste ano vai de 1º de março a 30 de abril.

São obrigados a declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017 superiores a 28.559,70 reais (veja abaixo todos os casos).

Contribuintes que colocam dependentes na declaração devem ficar atentos à documentação. Neste ano, passa a ser obrigatória a apresentação do CPF para dependentes a partir de 8 anos – o limite anterior era de 12 anos.

Entre as novidades do programa de declaração deste ano está o preenchimento do campo ‘declaração de bens’. Nessa parte serão incluídos campos para informações complementares, como números e registros, localização e número do Registro Nacional de Veículo (Renavam).

O programa também passa a informar a partir deste ano a alíquota efetiva utilizada no cálculo da apuração do imposto.

Outra mudança é a possibilidade de impressão do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) para pagamento de todas as quotas do imposto, inclusive as que estão em atraso.

O diretor executivo da Confirp Consultoria Contábil, Richard Domingos, diz que os contribuintes devem se preparar com antecedência para declarar, já procurando e separando os documentos necessários. “Os primeiros dias são os mais interessantes para o envio da declaração por dois motivos: quem entrega o material com antecedência receberá sua restituição antes, além disso, em caso de problemas, o contribuinte terá tempo para resolvê-los, evitando a necessidade de realizar uma declaração retificadora depois do prazo de entrega”, alerta.

Para este ano, a expectativa da Receita é que 28,8 milhões de contribuintes enviem suas declarações. No passado, 28,5 milhões prestaram contas ao Fisco.

Quem atrasar a entrega da declaração está sujeito ao pagamento de multa mínima de 165,74 reais, e máxima de 20% do imposto devido.

Veja abaixo quem é obrigado a declarar o Imposto de Renda: