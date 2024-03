Produção industrial do Brasil cai 1,6% em janeiro

A produção industrial do Brasil recuou 1,6% em janeiro em comparação ao mês anterior, informou o IBGE nesta quarta-feira, 13. Dos 15 estados pesquisados, 6 apresentaram recuo de produção no período. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o setor industrial avançou 0,4%, com saldo positivo em 10 dos 18 locais pesquisados.

Em janeiro, os piores resultados vieram do Espírito Santo (-6,3%) e do Pará (-4,9%), ambos interrompendo dois meses consecutivos de aumento na produção. Do outro lado, a indústria do Amazonas avançou 16,7%, melhor resultado do mês.

Na comparação com janeiro de 2023, a indústria nacional cresceu 3,6%, com valores positivos em 16 dos 18 estados pesquisados. Na série anual, os maiores avanços vieram do Rio Grande do Norte (30,6%), Amazonas (11,7%) e Goiás (10,2%).

De acordo com o IBGE, o crescimento da indústria do Rio Grande do Norte foi influenciado pelo avanço do setor de petróleo e biocombustíveis. No Amazonas, o destaque foi para a atividade de equipamentos de informática, produtos eletrônicos (como televisores e computadores de mesa), máquinas e equipamentos de transporte (motocicletas e suas peças e acessórios). Em Goiás, o resultado positivo foi puxado pelos setores de produtos alimentícios, derivados do petróleo e biocombustíveis e de automóveis.

Continua após a publicidade