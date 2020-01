Produção de veículos cresce 2,3% em 2019, diz Anfavea

A produção de veículos no Brasil cresceu 2,3% em 2019, informou nesta terça-feira, 7, a associação das fabricantes, a Anfavea. Ao todo, foram fabricados 2.944.962 carros, caminhões e ônibus no ano passado, contra 2.879.809 em 2018. Apesar de registrar dois anos seguidos de crescimento, o índice é menor. De 2016 para 2017, o aumento foi de 25,2%, enquanto de 2017 para 2018 subiu 6,7%.

Um dos motivos apresentados para esse recuo é a queda nas exportações. Em relação a 2018, o número de veículos enviados ao exterior em 2019 caiu 31,9% – passou de 629.175 para 428.198. A crise econômica da Argentina, um dos principais mercados importadores do Brasil, influenciou a baixa.

Considerando apenas o último mês de dezembro, a produção registrou quedas. Em relação a dezembro de 2018, o número de veículos produzidos foi 3,9% menor. Já em relação a novembro de 2019 a redução foi ainda maior, de 25%.

Já as vendas de veículos no Brasil em 2019 cresceram 8,6% em relação ao ano anterior, para 2,79 milhões de unidades, de acordo com dados divulgados pela associação que representa montadoras instaladas no país, Anfavea, nesta terça-feira, 7 . Esse é o melhor resultado na venda de veículos desde 2014.

De acordo com a Anfavea, o número de pessoas empregadas na indústria automotiva brasileira caiu 3,7% em dezembro, comparando com o mesmo mês de 2018. Em 2019 havia 125.596 trabalhadores ativos, contra 130.451 no ano retrasado.

(Com Reuters)