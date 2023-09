Produção de veículos avança 24% em agosto, segundo Anfavea

A produção de veículos no Brasil registrou crescimento de 24% em agosto deste ano, comparando com o mês anterior. Na passagem de junho para julho, houve queda de 3%. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 5, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfavea.

Na comparação com o mesmo mês de 2022, houve uma queda de 4,6%. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, a produção foi 0,4% menor comparando com o mesmo período do ano passado.

O presidente da Anfavea, Marcio Leite, afirmou que o mês foi “muito bom” pois não havia nenhuma montadora com fábrica parada. As vendas, no entanto, recuaram 8%, com o fim dos programa de incentivo às montadoras. “Ficamos praticamente igual a maio [em vendas], que foi o mês que antecedeu o plano de incentivo do governo federal para veículos de até 120 mil reais”, acrescentou.

Com o fim do programa, houve redução na participação de veículos hatches de entrada, e alta na participação de SUVs e picapes nos resultados. Em julho, 28% foram hatches, 38% SUVs e 16% das picapes. Já em agosto, foram 23% de hatches, 40% de SUVs e 19% de picapes.

Continua após a publicidade