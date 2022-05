Procon vai notificar Burger King por suspeita de propaganda enganosa

O Procon-SP informou que está apurando possível caso de propaganda enganosa do Burger King e notificará a empresa ainda nesta segunda-feira, 2. A rede de fast food confirmou que o hambúrguer Whopper Costela, apesar do nome, não apresenta costela na composição e sim paleta suína com “aroma 100% natural de costela”.

Usuários nas redes sociais questionaram a contradição da empresa, dias após o McDonald’s entrar na mira de órgãos de defesa do consumidor com o caso do McPicanha e correr o risco de pagar multa de mais de 11 milhões de reais. Os dois casos abrem margem para uma apuração maior em outras redes de fast food que apresentem contradições entre o nome e composição de seus produtos. Procurado pela reportagem, o Burger King não respondeu até a publicação desta reportagem.

