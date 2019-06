Procon notifica Gol sobre promoção de passagem a R$ 3,90

A Fundação Procon-SP enviou nesta quarta-feira, 19, notificação à Gol Linhas Aéreas para que esclareça a venda de passagens aéreas internacionais por 3,90 reais, sem taxas, na noite de terça-feira, 18, durante o jogo de Brasil e Venezuela pela Copa América. O site da empresa saiu do ar depois de a companhia aérea ter anunciado que venderia, em parceria com a Brahma, passagens aéreas para Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai, Peru e Uruguai por 3,90 reais, sem as taxas de embarque.

A Gol informou, em comunicado, que a promoção “GOL a preço de Brahma” teve alcance recorde e as 140 passagens a preço especial foram vendidas em poucos minutos. “Tivemos inúmeros acessos simultâneos, o que fez com que nosso site sofresse instabilidade.”

O Procon-SP quer esclarecimentos sobre onde foram disponibilizadas as passagens e quais os termos e condições da referida promoção; quantas passagens aéreas foram comercializadas nesta promoção; quais canais de venda foram disponibilizados para acesso dos consumidores e em quanto tempo foram comercializadas essas passagens.

A empresa também terá de enviar relação de consumidores que conseguiram adquirir passagens durante a vigência da promoção com indicação de destino, e-mail e telefone de contato. Segundo o Procon, a notificação foi feita para resguardar os direitos dos consumidores. A Gol terá 24 horas para apresentar resposta.

(Com Estadão Conteúdo)