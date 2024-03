‘Prévia do PIB’ registra crescimento de 0,6% em janeiro

A atividade econômica brasileira cresceu 0,6% em janeiro, na comparação com o mês anterior. Os dados divulgados nesta segunda-feira, 19, são do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, considerado a “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB).

A atividade perdeu ritmo em relação ao crescimento de 0,8% em dezembro. O dado ficou acima da expectativa medida pela Agência Reuters, de 0,28%, mas ligeiramente abaixo da projetada pelo Broadcast, de 0,65%. Em relação a janeiro do ano retrasado, o IBC-Br avançou 3,45%. Em 12 meses, o indicador mostra alta de 2,47%.

O índice de janeiro reflete o resultado das atividades de comércio e de serviços, o maior setor do PIB. Em janeiro, segundo as pesquisas mensais do IBGE, o resultado veio acima da expectativa. Esses resultados compensaram a maior queda da produção industrial em quase três anos, de 1,6% em janeiro sobre o mês anterior. O mercado de trabalho aquecido e o processo de melhoria na inflação, influencia o consumo e o avanço da atividade econômica neste início de ano.

O IBC-Br, que tem periodicidade mensal, é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes, mas mostram a tendência da economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos.