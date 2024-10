‘Prévia do PIB’ cresce mais do que o esperado em agosto

A atividade econômica brasileira registrou um crescimento de 0,23% em agosto na comparação com o mês anterior. Os dados são do Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, 14. O indicador é tratado pelo mercado financeiro como a “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB) e é um dos indicadores usados pelo BC para balizar a taxa de juros.

Para agosto, o dado veio acima da estimativa do mercado, que projetava estabilidade (variação nula no período). Em julho, o IBC-Br mostrou variação negativa de 0,59% (dado revisado).

No acumulado de 2024, o IBC-Br acumula crescimento de 2,91%. Nos 12 meses até agosto, a alta é de 2,49%. Já na comparação com agosto de 2023, a expansão é de 3,12%. A atividade econômica aquecida é um dos pontos que fizeram com que o Banco Central subisse a taxa de juros. Com alta da renda, também sobe a demanda, o que pressiona a inflação e, consequentemente, os juros.

O IBC-Br, que tem periodicidade mensal, é considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Por ter formas diferentes de calcular a evolução da economia, nem sempre o IBC-Br e o PIB vêm com resultados semelhantes, mas mostram a tendência da economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O IBC-Br usa estimativa das áreas e também dos impostos.