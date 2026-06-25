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Prévia da inflação sobe 0,41% em junho, com pressão de alimentos e luz

IPCA-15 acumula alta de 4,80% em 12 meses e segue acima da meta perseguida pelo Banco Central

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 09h28 | Atualizado em 25 jun 2026, 11h41
Estande de frutas em supermercado da rede Pão de Açúcar, no bairro do Butantã
Alimentos seguem entre os principais responsáveis pela alta da prévia da inflação em junho. (Germano Luders/VEJA)
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O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia oficial da inflação, subiu 0,41% em junho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 25. O resultado representa uma desaceleração em relação a maio, quando o indicador havia avançado 0,62%.

O índice acumula alta de 3,45% no primeiro semestre e de 4,80% nos últimos 12 meses, acima dos 4,64% registrados no período imediatamente anterior. Em junho de 2025, a variação havia sido de 0,26%.

O resultado também veio levemente abaixo das expectativas do mercado. Analistas consultados pelo Broadcast projetavam alta de 0,44% para o IPCA-15 de junho.

Entre os nove grupos pesquisados, alimentação e bebidas teve o maior impacto sobre o índice, com alta de 0,74% e contribuição de 0,16 ponto percentual. Em seguida aparece habitação, que avançou 0,72% e respondeu por 0,11 ponto percentual. Juntos, os dois grupos representaram cerca de dois terços da inflação do mês.

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No grupo alimentação e bebidas, a alimentação no domicílio desacelerou de 1,73% em maio para 0,87% em junho. As maiores altas foram registradas na batata-inglesa (29,42%), no tomate (17,27%), no feijão-carioca (14,29%) e na cebola (9,54%). Já o café moído caiu 3,69% e as frutas recuaram 0,96%.

Ainda assim, alguns alimentos seguem acumulando fortes altas ao longo do ano. No primeiro semestre, tomate (103,84%), cenoura (103,10%) e batata-inglesa (100,20%) mais que dobraram de preço.

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No grupo habitação, a inflação desacelerou de 1,03% para 0,72%, mas continuou pressionada pela energia elétrica residencial, que subiu 2,04% e teve o maior impacto individual sobre o índice, com contribuição de 0,08 ponto percentual. O resultado reflete tanto a vigência da bandeira tarifária amarela quanto reajustes nas tarifas de distribuidoras em Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador.

O grupo saúde e cuidados pessoais registrou alta de 0,47%, influenciado principalmente pelos artigos de higiene pessoal, que avançaram 1,03%, e pelos planos de saúde, cujo reajuste autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) continuou sendo incorporado aos preços.

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Já o grupo transportes recuou 0,03%, ajudando a conter a inflação do mês. A queda foi puxada principalmente pelos combustíveis, que ficaram 1,22% mais baratos. O etanol recuou 5,30%, a gasolina caiu 0,73% e o óleo diesel teve baixa de 1,47%. Na direção oposta, as passagens aéreas subiram 7,24%.

Regionalmente, Brasília registrou a maior inflação do país, com alta de 0,93%, pressionada principalmente pelos aumentos das passagens aéreas e da gasolina. Os menores resultados foram observados no Rio de Janeiro, Curitiba e Salvador, todas com avanço de 0,28%, influenciadas, entre outros fatores, pela queda de itens como hospedagem, gasolina e café moído.

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