Prêmio da Mega-Sena acumula pode chegar a R$ 34 milhões no próximo sorteio: veja data e horário

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O concurso 3086 da Mega-Sena acumulou! Sem ganhadores na faixa principal, o prêmio saltou para R$ 34 milhões. O próximo sorteio será nesta terça-feira, 17 de novembro, às 21h. Saiba como participar, confira os detalhes dos prêmios secundários e onde assistir ao sorteio ao vivo.

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O concurso 3086 da Mega-Sena terminou sem ganhadores na faixa principal, e o prêmio acumulou. Sorteadas na manhã de domingo, as seis dezenas não foram acertadas por nenhuma aposta, fazendo com que a estimativa para o próximo concurso chegasse a R$ 34 milhões. O novo sorteio vai acontecer nesta terça-feira, 17 de novembro, às 21h (horário de Brasília).

Qual foi o resultado da faixa principal no concurso 3086?

Nenhuma aposta conseguiu acertar os seis números sorteados no concurso 3086 da Mega-Sena, realizado na manhã de domingo. Sem ganhadores na faixa máxima, o valor de R$ 26.855.904,50 acumulou. Com isso, a estimativa do prêmio a ser pago no próximo concurso saltou para R$ 34 milhões.

Quanto ganharam as apostas com cinco e quatro acertos?

Embora o prêmio principal não tenha saído, milhares de bilhetes foram contemplados nas faixas secundárias. Quarenta e quatro apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 32.785,73 cada uma. Além disso, a quadra premiou 2.538 apostas, garantindo o pagamento individual de R$ 811,98.

Onde investir o prêmio da Mega-Sena sem pagar Imposto de Renda

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Quando acontece o próximo sorteio da loteria e onde assistir?

A nova oportunidade para disputar o prêmio estimado em R$ 34 milhões ocorrerá no próximo sorteio, marcado para a terça-feira 17. Até lá, os participantes podem registrar seus jogos nos canais autorizados. A aposta mínima da loteria custa 6 reais e pode ser feita até as 20h do dia do sorteio nas unidades lotéricas físicas ou pelas plataformas digitais oficiais mantidas pela instituição financeira federal responsável pelas extrações das loterias no país.

O sorteio da Mega-Sena terá transmissão ao vivo pelo canal oficial da Caixa no YouTube e pela página das Loterias Caixa no Facebook, a partir das 21h.

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A extração será realizada no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. Quem quiser acompanhar o concurso poderá assistir à preparação dos equipamentos, à verificação das bolas e ao anúncio das seis dezenas sorteadas.