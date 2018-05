Preços da gasolina e do etanol têm leve queda, diz ANP

O custo dos combustíveis teve leve redução na semana passada, conforme pesquisa de levantamento de preços divulgada pela Agência Nacional de Petróleo (ANP). Os valores da gasolina e do etanol apresentaram queda, enquanto que o gás de cozinha e diesel tiveram aumento.

O custo médio do litro da gasolina ficou em 4,225 reais na semana encerrada no dia 5. No levantamento anterior, estava em 4,226 reais. O maior valor médio foi encontrado no Acre (4,883 reais), enquanto o menor estava em Santa Catarina (3,878 reais).

O levantamento de preços mostrou ainda redução no litro do etanol, que saiu de 2,893 reais para 2,853 reais. O etanol mais caro é o do Acre (4,10 reais) e o mais barato é o de São Paulo (2,656 reais).

O litro do diesel, por sua vez, teve aumento nos preços, passando de 3,555 reais para 3,585 reais da semana retrasada para a passada. O maior valor está no Amapá (4,512 reais) e o menor, no Paraná (3,390 reais).

O botijão de gás de 13 quilos teve leve alta na última semana, quando era vendido a 66,97 reais, ante 66,92 reais do levantamento anterior. O valor mais alto foi registrado no Mato Grosso (94,98 reais) — e o mais baixo na Bahia (57,71 reais).