Preço médio da gasolina volta a R$ 5 e cria cenário difícil para Lula

O preço médio da gasolina nos postos de combustível do país já sente impactos do aumento do preço do combustível nas refinarias, realizado pela Petrobras na semana passada. Segundo pesquisa da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a gasolina comum foi comercalizada por 5,12 reais em média no país. A alta no preço do litro é de 3,02%, segundo a ANP.

O reajuste de 7,4% os preços da gasolina nas refinarias, autorizado pela Petrobras no dia 24 de janeiro, fez com que o preço ao consumidor subisse acima dos cinco reais após duas semanas.

A alta do combustível aponta uma pressão inflacionária e uma difícil equação para o governo Lula resolver. Além do combustível impactar diretamente na inflação, já que o grupo transporte tem o maior peso no índice de preços e também pressiona o restante da cadeia de produção, o governo precisa definir ainda em fevereiro se retoma a cobrança de impostos federais sobre o produto. A isenção foi autorizada às vésperas da campanha eleitoral por Bolsonaro e prorrogada por Lula por um prazo de 60 dias.

O preço do combustível nas refinarias leva em consideração a variação do petróleo no mercado internacional e a cotação do câmbio. Segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis), o preço médio da gasolina nas refinarias brasileiras está 6%, ou R$ 0,18 por litro, acima da paridade de importação. No caso do diesel, a diferença é ainda maior: 14%, ou R$ 0,56 por litro. Esse cenário pode trazer cortes nos preços dos combustíveis pela Petrobras antes que a estatal decida alguma mudança na política de preços, duramente criticada por Lula durante a campanha eleitoral.