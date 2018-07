Preço do gás de cozinha sobe 4,4% a partir desta quinta-feira

A Petrobras reajustou hoje (4) o preço do gás de cozinha (GLP) em 4,4%. O botijão de 13 quilos passa a valer R$ 23,10 a partir desta quinta-feira (5). No acumulado do ano, o GLP apresenta aumento de 5,2%, se comparado ao preço praticado em dezembro do ano passado.

A estatal informou que o reajuste ocorre devido à desvalorização do real frente ao dólar, que apenas entre março a junho foi de 16%, e ao reajuste de 22,9% do preço do GLP no mercado internacional no mesmo período.

O botijão de 13 quilos é reajustado trimestralmente, de acordo com política implementada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) em janeiro para reduzir o impacto das variações internacionais ao consumidor.

Este é o primeiro reajuste desde que a mudança foi instituída. Em janeiro, houve uma queda de 5% e em abril, de 4,4%.

(Com Agência Brasil)