Preço do etanol recua nos postos de 16 Estados e no DF

Por Eduardo Magossi

São Paulo – Os preços do etanol hidratado praticados nos postos brasileiros recuaram em 16 Estados e no Distrito federal e subiram em 9, de acordo com dados coletados pela Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) na semana terminada em 15 de outubro de 2011. No Sergipe, os preços permaneceram estáveis. No período de um mês, os preços do etanol recuaram em 9 Estados e registram alta em 17 Estados e no Distrito Federal.

Em São Paulo, maior Estado consumidor, as cotações caíram 0,80% na semana terminada no dia 15 de outubro. No período de um mês, as cotações do etanol registram queda de 2,42% nos postos paulistas. A maior alta semanal foi verificada em Goiás, de 2%. A maior queda semanal foi verificada no Mato Grosso, de 2,76%.

O preço médio em São Paulo ficou em R$ 1,855 por litro ante R$ 1,87 na semana anterior. No Paraná, o preço médio ficou em R$ 1,989 (R$ 1,995 na semana anterior). No período de um mês, a maior queda foi verificada em São Paulo, onde a cotação média recuou 2,42%. No mês, a maior alta foi verificada em Goiás, de 3,82%.

Na média de preços do Brasil, a gasolina segue mais competitiva que o etanol, de acordo com a ANP. Em relação à média do preço da gasolina no País, que foi de R$ 2,751 por litro, o preço do etanol é competitivo até R$ 1,9257 por litro. Como o preço médio do etanol no Brasil está em R$ 1,99, os preços da gasolina estão 3,6% abaixo do ponto de equilíbrio.

No Brasil, o preço mínimo registrado para o etanol foi de R$ 1,459 por litro, no estado de São Paulo. O preço máximo foi de R$ 2,93 por litro registrado no Acre. Na média de preços, o menor preço médio foi R$ 1,855 por litro, registrado em São Paulo, e o maior preço médio foi registrado no Acre, a R$ 2,52 por litro.