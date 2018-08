Preço do álcool e da gasolina cai nos postos, segundo ANP

O preço médio do álcool e da gasolina caiu na semana encerrada em 18 de agosto. O litro da gasolina foi de 4,461 reais para 4,44 reais, segundo pesquisa de preços divulgada nesta segunda-feira pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). O maior preço médio foi encontrado no Acre, por 5,023 reais. O menor foi o do Amapá: 3,917 reais.

Enquanto isso, o preço médio do álcool recuou de 2,688 reais para 2,646 reais. O etanol mais caro também foi encontrado no Acre, por 3,985 reais. O litro mais barato do combustível foi o de São Paulo, por 2,423 reais.

O litro do diesel passou de 3,377 reais para 3,371 reais no período. O maior preço médio foi encontrado no Acre, onde os consumidores pagam 4,333 reais por litro. O Paraná tem o litro mais barato do país, por 3,163 reais.

O preço do botijão de gás caiu de 68,44 reais para 68,21 reais. A variação entre os estados é alta: no Mato Grosso, o morador desembolsa 96,56 reais no combustível. No Rio de Janeiro, o preço cai para 62,1 reais.