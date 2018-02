Preço da gasolina sobe pela 14ª semana seguida, diz ANP

O preço médio do litro da gasolina no país subiu pela 14ª semana seguida, passando de 4,198 reais para 4,221 reais. O dado é de levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O preço do etanol e do diesel também aumentaram no período.

A pesquisa da ANP levam em conta o preço cobrado dos consumidores nos postos de combustível do país entre os dias 28 de janeiro e 3 de fevereiro. No caso da gasolina, foram considerados os valores praticados em 5.756 estabelecimentos. O preço do combustível está em alta desde a semana entre os dias 29 de outubro e 4 de novembro, quando passou de 3,878 reais por litro para 3,882 reais.

Nas refinarias, o preço cobrado da Petrobras pela gasolina foi reajustado cinco vezes na última semana, ficando 3,01% mais barato no período. A estatal adota uma política, desde julho do ano passado, que permite alterar os preços segundo critérios como o preço internacional e a variação do dólar. Desde então, esses reajustes somaram alta de 22,6%. O valor cobrado das distribuidoras influencia o custo final do produto, mas os postos têm liberdade para definir o preço para os consumidores.

Em relação ao etanol, o litro médio variou de 3,002 reais para 3,023 reais por litro, segundo pesquisa em 2.852 postos. Foi a oitava alta semanal consecutiva, segundo os dados da ANP. O litro do diesel passou de 3,501 reais para 3,512 reais no mesmo período.