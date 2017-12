Preço da gasolina sobe há sete semanas seguidas e bate recorde

O preço médio do litro da gasolina no país subiu pela sétima semana consecutiva, de 4,052 reais a 4,053 reais, e renovou o recorde no ano. Os dados são de levantamento Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) realizado junto a 3.153 postos. O etanol e o diesel também subiram.

O valor do combustível cobrado ao consumidor é definido livremente pelos postos. No entanto, a Petrobras reajustou os preços cobrado das distribuidoras na refiniras em 2,97%, em cinco ajustes diários. As mudanças fazem parte da política da empresa adotada desde julho, e o preço da gasolina cobrado pela estatal subiu 24,78% no período.

O preço médio do etanol voltou a subir, após uma semana de estabilidade, indo de 2,827 reais a 2,852 reais por litro. O dado leva em conta pesquisa em 2.857 postos. O maior valor no ano até agora foi registrado em janeiro, de 2,931 reais.

O diesel subiu após ter registrado queda na semana anterior, e foi de 3,441 reais a 3,463 reais. Nas refinarias, o produto teve alta de 0,66% na semana, e acumula valorização de 18,87% no ano.