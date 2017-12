Prazo para saque do abono salarial de 2015 termina na quinta

O prazo para o saque do abono salarial referente ao ano de 2015 acabará na próxima quinta-feira, sem possibilidade de prorrogação, segundo o Ministério do Trabalho. Até o final do mês de novembro, 1,4 milhão de brasileiros com direito ao benefício ainda não haviam sacado o dinheiro.

Tem direito ao benefício quem trabalhou formalmente ao longo de 2015 e recebeu, em média, até dois salários mínimos. Quem atuou na iniciativa privada pode retirar o dinheiro em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma casa lotérica; servidores públicos devem procurar o Banco do Brasil.

O pagamento é feito de forma proporcional à quantidade de meses trabalhados naquele ano. Se o trabalho perdurou o ano todo, o valor pago é integral — 937 reais. Se foram seis meses trabalhados, por exemplo, recebe-se metade do valor. O pagamento mínimo é de 79 reais.

Os requisitos para receber são: estar vinculado a uma empresa ou órgão público por pelo menos trinta dias no ano em questão (2015), ter remuneração média de até dois salários mínimos e estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos. Também é preciso que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador.

Consulte aqui se você tem o direito ao benefício

Para fazer a consulta no link acima, é preciso estar com o número do CPF ou do PIS em mãos e informar a data de nascimento. Também é possível obter informações nas agências bancárias ou ligando para o Alô Trabalho, no número 158. As ligações são gratuitas de telefones fixos em todo o país.

A Caixa fornece informação aos beneficiários do PIS pelo telefone 0800-726-0207. Já o Banco do Brasil atende os beneficiários do Pasep pelo número 0800-729-0001.