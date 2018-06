Posto de SP vai vender gasolina por R$ 1,96 em protesto contra impostos

Um posto de São Paulo vai vender gasolina por 1,96 real o litro nesta terça-feira, 5. É o Eco Posto Bandeirantes, localizado na Avenida dos Bandeirantes, 3459, na Zona Sul da cidade. O preço reduzido faz parte do protesto contra a alta carga tributária do país.

Segundo os idealizadores do movimento Dia da Liberdade de Impostos, a gasolina será vendida com 55% de desconto, porcentual correspondente aos tributos que incidem sobre esse combustível.

O posto informou que venderá 6.000 litros de gasolina pelo preço reduzido. Cada consumidor poderá abastecer com no máximo 30 litros e deverá pagar com dinheiro ou cartão de débito. O abastecimento será feito por ordem de chegada, a partir das 8 horas.

O Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP), o Movimento Endireita Brasil e o Instituto Mises Brasil Ranking dos Políticos, que são os idealizadores, dizem que o objetivo é chamar atenção para a alta carga tributária do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, são necessários 156 dias de trabalho por ano para pagar impostos em produtos e serviços, como Cide, PIS/Cofins e ICMS.