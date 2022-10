Porsche acelera e ultrapassa VW como a montadora mais valiosa da Europa

Atualizado em 6 out 2022, 09h44 - Publicado em 6 out 2022, 09h33

A Porsche AG tornou-se a montadora mais valiosa da Europa uma semana após sua oferta pública inicial (IPO), quando sua capitalização de mercado ultrapassou a controladora, a Volkswagen AG.

As ações da Porsche subiram 3,3%, a 90,78 euros na manhã desta quinta-feira, 6 (horário de Brasília), dando à empresa um valor de mercado de 82,7 bilhões de euros (81,7 bilhões de dólares) superando a avaliação de 78,1 bilhões de euros da Volkswagen. A VW vende cerca de 10 milhões de veículo em comparação com as 300.000 entregas da Porsche.

A maior montadora da Europa em receita na semana passada arrecadou 9,4 bilhões de euros quando a Porsche, um dos principais contribuintes de lucro do grupo, retornou ao mercado de ações no que foi a maior listagem da região em uma década desde a mineradora Glencore Plc, de acordo com levantamento feito pela Bloomberg.

Todas as ações ofertadas da Porsche são preferenciais, ou seja, sem direito a voto. Dessa maneira, o controle da empresa permanecerá com o grupo Porsche Automobil Holding, das famílias Porsche e Piëch, também maior acionista da Volkswagen, e isso preocupa os investidores. O CEO da Volkswagen, Oliver Blume, vai manter também a presidência da Porsche. Serão até 113,87