Por que o valor do Nubank por cliente é o triplo do Banco Inter

Em dezembro do ano passado, virou realidade o IPO do Nubank, um movimento de grande expectativa entre os investidores. Ainda que, de lá para cá, o preço dos seus papéis na bolsa de Nova York tenha caído 40%, o valor da empresa na bolsa continua bastante alto na análise de especialistas.

Fundado em 2013, o Nubank tem 41 milhões de clientes e, apesar de estar em busca do seu primeiro lucro este ano, tem um valor de mercado de aproximadamente 32,2 bilhões de reais, ou seja, 785 dólares por clientes. Já o Banco Inter, com 28 anos de existência e que foi reformulado como um banco digital, é avaliado em 19 bilhões de reais. Com 14 milhões de clientes no seu último balanço, tem um valor de mercado de 260 dólares por cliente, um terço do alcançado pelo Nubank.

“Os dois bancos estão alavancados demais, mas o Nubank está mais. O fato de ter feito IPO no mercado americano ajuda, pois lá há mais liquidez que no Brasil”, diz Virgílio Lage, especialista da Valor Investimentos. A expectativa sobre o crescimento do Nubank é grande, o que faz com que o banco digital brilhe mais aos olhos dos investidores, a ponto de ele ter chegado a ser a instituição financeira com o maior valor de mercado da América Latina logo após a abertura de capital — posição perdida para o Itaú Unibanco na semana passada.

O fato é curioso, uma vez que o Nubank nunca teve lucro, mas o Banco Inter o apresentou pela primeira vez no ano passado, acumulando 58 milhões de reais de lucro consolidado no terceiro trimestre, revertendo o prejuízo do mesmo período do ano anterior. “O número de clientes e empréstimos do banco aumentou, e o fato de ele comprar empresas e funcionar como uma holding o ajudou a absorver o lucro dessas empresas”, diz Lage.