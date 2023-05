Por que o mercado projeta inflação crescente mesmo após resultado de abril

Analistas de mercados consultados pelo Banco Central voltaram a elevar a projeção para a inflação oficial neste ano. A estimativa do IPCA foi revisada para 6,03% ao final do ano, ligeiramente acima dos 6,02% previstos na semana passada, mas na direção contrária da última revisão, que havia reduzido a projeção do IPCA. Com isso, a inflação oficial continua projetada acima do teto da meta para a inflação neste ano, que é de 4,75%. Já para 2024, o mercado reduziu novamente a projeção, passando de 4,16% para 4,15% nesta semana, dentro do teto de 4,50%. Os dados são do Boletim Focus, divulgados nesta segunda-feira, 15.

A visão do mercado de um IPCA pressionado e com projeções crescentes deve ajudar a basear o Banco Central na tomada de decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 13,75%. A pressão para a redução dos juros tem sido crescente, em especial após a divulgação do resultado da inflação de abril, que desacelerou para 0,61% e no acumulado está em 4,18%, dentro do teto da meta.

Analistas e o próprio BC na última ata do Copom projetam uma aceleração da inflação no segundo semestre, já que o índice acumulado não terá mais os efeitos da isenção dos impostos dos combustíveis feita no ano passado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que culminou com três meses de deflação. Assim, a inflação tende a voltar a acelerar.

“No segundo semestre de 2023, como os efeitos das medidas tributárias que reduziram o nível de preços no terceiro trimestre de 2022 não estão mais incluídos na inflação acumulada em doze meses e ainda se terá a inclusão dos efeitos das medidas tributárias deste ano, se observará elevação do mesmo indicador”, disse o BC na ata.

De acordo com o Focus, o mercado segue esperando uma redução gradual nos juros para este ano, encerrando 2023 com a Selic em 12,50% e 2024 com 10%.

Para o PIB, o mercado financeiro subiu ligeiramente a projeção de crescimento, de 1% para 1,02%, para este ano. Diversos agentes financeiros revisaram as projeções após a divulgação do índice de atividade econômica do país em fevereiro, que surpreendeu ao crescer na casa de 3%. O IBC-Br de março será divulgado ao final desta semana. Já para 2024, os analistas reduziram ligeiramente a produção, passando de 1,40% na semana passada para 1,38% nesta.