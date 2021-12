Por que Elon Musk foi eleito a ‘Personalidade do Ano’ pela revista Time

Neste ano, Musk se tornou a pessoa mais rica do mundo, desbancando Jeff Bezos, da Amazon. Seu patrimônio é estimado em 188 bilhões de dólares, ultrapassando 1 trilhão de reais. Neste ano, a SpaceX ganhou o contrato exclusivo da Nasa para colocar astronautas americanos na Lua pela primeira vez desde 1972. Na Terra, a gigante da locadora de automóveis Hertz anunciou que planejava adicionar 100.000 Teslas à sua frota.

Enquanto seus negócios atingem grandes feitos, Musk ainda tem tempo de ser uma das pessoas mais influentes da internet. Seus tuítes causaram por vezes grandes impactos na cotação do bitcoin e também nas ações de suas empresas e no mercado financeiro como um todo. Um desses tuítes, inclusive, o fez ficar na mira da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos). Musk vendeu 934 mil ações da Tesla, captando com o negócio 963,2 milhões de dólares (5,37 bilhões de reais) após fazer uma enquete com seus seguidores em suas redes sociais se devia vender 10% de suas ações. A consulta aos seguidores foi motivada após uma proposta no parlamento americano para tributar as grandes fortunas por meio de suas ações e uma estratégia para tentar escapar de pagar uma quantia bilionária em impostos ao governo americano.

A influência do bilionário é tanta que, no fim de semana, fez mais um tuíte engraçadinho, mas que mostra sua importância global atualmente. “Pensando em largar meus empregos e me tornar um influenciador em tempo integral [o que vocês acham?]”, escreveu Musk para seus mais de 66 milhões de seguidores.