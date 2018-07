Por que a moda do escritório aberto não funciona

É um clichê: entre em qualquer escritório de uma empresa moderninha e você vai encontrar um espaço amplo, com grandes fileiras de mesas compartilhadas e quase nenhuma parede.

O open office, como é chamada essa configuração de escritório aberto, sem salas individuais, cubículos ou divisórias separando os profissionais, gera economia de aluguel às empresas, pois permite que elas coloquem muito mais gente em muito menos espaço.

Além disso, os defensores do modelo defendem ele facilita a comunicação, permite que todos saibam o que cada um está fazendo e, assim, aumenta a produtividade.

Mas uma pesquisa conduzida na Harvard Business School faz esse argumento cair por terra.

De acordo com a investigação, o open office faz com que as pessoas conversem menos ao vivo, por medo de parecerem desocupadas, e prefiram serviços de mensagens instantâneas, que proporcionam mais privacidade. Além disso, ele dificulta a concentração dos funcionários, que passam a apelar para dispositivos de isolamento, como os fones de ouvido. Isso tudo causa perda geral de produtividade das empresas.

Os autores do estudo, Ethan S. Bernstein e Stephen Turban, acompanharam durante seis meses a transição do escritório de duas empresas listadas na Fortune 500 do modelo “antigo”, com salas e divisórias, para o formato open office.

Para medir o comportamento dos funcionários, os pesquisadores pediram para que cada um vestisse uma espécie de broche desenvolvido especialmente para o estudo, capaz de registrar movimentos, localização, postura, proximidade com outros colegas e sons de conversas. Eles também levaram em conta a quantidade de mensagens e emails trocadas durante o período.

A conclusão: a quantidade de conversas cara a cara caiu 70% no escritório aberto. Elas foram substituídas pelo uso de email e mensagens.

De acordo com os autores do estudo, no escritório aberto os empregados passam a buscar formas de preservar a privacidade e passam a preferir canais eletrônicos de comunicação: “Em vez de gerar de colaborações vibrantes face-a-face de forma crescente, a arquitetura aberta desencadeou uma resposta natural humana de recolhimento social”.

Executivos entrevistados pela pesquisa de forma confidencial relataram queda de produtividade em termos quantitativos e qualitativos, segundo as métricas utilizadas pelas próprias companhias estudadas.