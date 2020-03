Planos de saúde terão que cobrir exames para detectar novo coronavírus

Uma resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determina que planos de saúde terão de cobrir testes para diagnóstico da Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. O texto foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União.

Na prática, a ANS incluiu os testes dentro do rol de procedimentos obrigatórios para os beneficiários de planos de saúde. Os pacientes tem a cobertura quando for considerado caso suspeito ou provável da doença. O teste será coberto para os beneficiários de planos de saúde com segmentação ambulatorial, hospitalar ou referência e será feito nos casos em que houver indicação médica, de acordo com o protocolo e as diretrizes definidas pelo Ministério da Saúde.

São considerados casos suspeitos pacientes que tenham tido febre acima dos 37,8°, tenham apresentado ao menos um sintoma respiratório nos últimos 14 dias e que se enquadrem em uma das seguintes situações: chegou do exterior, esteve em uma área com transmissão local – vale lembrar que São Paulo e Bahia são estados com transmissão local confirmada — ou teve contato próximo com caso suspeito ou confirmado para Covid-19. Os sintomas respiratórios mais comuns da doença são tosse, produção de escarro, congestão nasal, coriza e dificuldade para respirar.

A ANS orienta os beneficiários que os beneficiários consultem as operadoras de planos de saúde para se informarem sobre os locais adequados para a realização do exame e esclarecerem dúvidas sobre o diagnóstico ou tratamento da doença. A Agência também esclarece que a cobertura do tratamento aos pacientes diagnosticados com o Covid-19 já é assegurada aos beneficiários de planos de saúde, de acordo com a segmentação de seus planos (ambulatorial, hospitalar).

Continua após a publicidade

O Brasil tem 77 casos confirmados, segundo o balanço mais recente do Ministério da Saúde. O país não registra nenhuma morte. Em todo mundo, 132.567 casos foram registrados e 4947 pessoas morreram, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).

(Com Agência Brasil)