Plano do governo para reduzir fila do INSS terá bônus a servidores

O vice-presidente Geraldo Alckmin assinou uma medida provisória que prevê pagamento de bônus de produtividade a servidores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e médicos peritos. O abono faz parte da medida para tentar reduzir a fila de espera de segurados que pedem benefícios previdenciários, como aposentadorias e auxílios de incapacidade. O texto foi publicado nesta terça-feira, 18, em edição extra do Diário Oficial da União.

A MP, publicada em edição extra nesta terça-feira, 18, prevê pagamento de bônus por processos concluídos e que estão aguardando acima do prazo legal do órgão, que é de 45 dias. Atualmente, existem quase 1,8 milhão de segurados à espera de benefícios.

O programa, que deve durar nove meses, prevê pagamento de 68 reais para servidores administrativos e de 75 reais para peritos médicos por processo concluído. O objetivo da ação, segundo o Ministério da Previdência Social, é reduzir o tempo de análise de processos administrativos de reconhecimento inicial, além de realizar manutenção, revisão, recurso, monitoramento de benefícios e avaliação social para concessão de auxílios, aposentadorias e outros benefícios previdenciários.

A fila do INSS foi contestada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cobrou explicações sobre a espera. “Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar funcionário. Se é falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência”, disse Lula na ocasião. Recentemente, o comando do INSS foi alterado. Alessandro Stefanutto assumiu o cargo com a saída de Glauco André Wamburg. Um dos motivos da troca foi justamente a grande fila de benefícios parados.

