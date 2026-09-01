Pix: veja os limites para transferências, saques e pagamentos

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A partir de 1º de outubro, o Pix por aproximação muda: não haverá mais teto fixo por transação, e cada usuário poderá definir seu limite diário, respeitando o teto geral do banco. A matéria detalha todos os limites do Pix para diferentes tipos de operações, como transferências PF e PJ, Pix Saque, Troco, Agendado e Automático. Entenda as novas regras e como elas afetam seu dia a dia financeiro.

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A um mês do fim do prazo dado pelo Banco Central para que as instituições financeiras adaptem o Pix por aproximação, os usuários ainda convivem com limites diferentes conforme o horário e o tipo de operação. A partir de 1º de outubro, a modalidade deixará de ter um teto fixo por transação, e cada cliente poderá definir um limite diário, respeitado o valor geral estabelecido pelo banco.

A mudança elimina o limite de 500 reais por transação no Pix por aproximação. Com a alteração, esses pagamentos passarão a seguir as mesmas condições das operações feitas por chave ou QR Code.

A regra também valerá para transações iniciadas por meio da chamada Jornada Sem Redirecionamento do Open Finance. É o caso de pagamentos feitos por carteiras digitais, como as do Google e da Samsung, sem que o usuário precise ser levado ao aplicativo de seu banco.

Os demais limites do Pix variam conforme o horário, o tipo de operação, o recebedor e o perfil do cliente. Durante o dia, por exemplo, não existe um teto único determinado pelo Banco Central. Cada instituição financeira define o valor permitido com base no histórico e no comportamento do usuário.

Transferências para pessoas físicas

Nas transferências destinadas a pessoas físicas, o limite entre 6h e 20h é definido pela instituição financeira. O banco considera fatores como o perfil de risco e o histórico de movimentações do cliente.

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Entre 20h e 6h, o limite é de 1. 000 reais, salvo quando o próprio usuário solicita outro valor. O cliente também pode pedir que o período noturno seja considerado das 22h às 6h.

Transferências para empresas

Nas operações destinadas a pessoas jurídicas, o limite diário também é estabelecido por cada instituição financeira. Dessa forma, o valor autorizado pode variar de um cliente para outro.

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Os limites para transferências a pessoas físicas e jurídicas são independentes. O uso do valor disponível para uma categoria não reduz necessariamente o teto da outra.

Pix Saque e Pix Troco

O Pix Saque permite que o usuário faça uma transferência e receba o valor correspondente em dinheiro em um estabelecimento. No Pix Troco, a retirada ocorre durante uma compra e corresponde à diferença entre o valor transferido e o preço do produto ou serviço.

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Para os estabelecimentos que oferecem essas modalidades, o limite é de até 3. 000 reais por transação entre 6h e 20h. No período entre 20h e 6h, o teto cai para 1. 000 reais.

Para os usuários, cada instituição pode estabelecer um limite entre 1. 000 e 3. 000 reais durante o dia. À noite, o valor máximo é de 1. 000 reais. No Pix Troco, o limite considera apenas a quantia entregue em espécie.

Pix Agendado

O limite diário do Pix Agendado é definido pela instituição financeira de acordo com o perfil de risco e o comportamento do cliente.

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Para agendamentos feitos entre 20h e meia-noite e programados para o dia seguinte, o teto é de 1. 000 reais. Os valores de outras transações não são descontados do limite específico reservado às operações agendadas.

Pix Automático

O Pix Automático, utilizado em pagamentos recorrentes, como mensalidades e contas de consumo, também possui um limite diário próprio. O valor é estabelecido pela instituição financeira.

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As demais transferências realizadas pelo cliente não são consideradas no cálculo do limite do Pix Automático.

Pix por aproximação

Até a adaptação dos sistemas, o Pix por aproximação permanece limitado a 500 reais por transação. A partir de outubro, esse teto fixo será eliminado, e o usuário poderá definir um limite diário específico para a modalidade.

Os pagamentos, porém, continuarão submetidos ao limite geral do Pix estabelecido pelo banco. Se o teto autorizado pela instituição for menor do que o definido pelo cliente para a carteira digital, prevalecerá o menor valor.

Celular não cadastrado

Para pessoas físicas que tentam realizar um Pix por meio de um celular ou computador ainda não cadastrado no banco, o limite é de 200 reais por transação e de 1. 000 reais por dia.

A restrição funciona como medida de segurança contra fraudes. Para movimentar valores superiores, o usuário precisa cadastrar o aparelho junto à instituição financeira.