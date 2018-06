PIS/Pasep: passo a passo para consultar o saldo da conta

O governo ampliou a possibilidade de saque do saldo do PIS/Pasep para cotistas de todas as idades que trabalharam entre 1971 e 1988. A permissão de saque nessas condições é válida apenas até 28 de setembro.

Antes, a idade mínima para sacar o PIS/Pasep era 70 anos, mas o Planalto já havia editado uma medida provisória reduzindo esse limite para 60 anos. A partir de 28 de setembro, voltam a valer as regras anteriores, ou seja, apenas pessoas com 60 anos ou mais estão aptas a retirar o benefício. Até lá, beneficiários de qualquer idade podem fazer a retirada do dinheiro.

Pelos cálculos do governo, o pagamento do PIS/Pasep a trabalhadores de qualquer idade vai injetar 39,3 bilhões de reais na economia.

Veja abaixo passo a passo para consultar se possui saldo em conta do PIS

1) Primeiro é preciso saber o número do PIS ou NIS. Esse número costuma estar anotado nas últimas páginas da carteira de trabalho. Se você possui carteira antiga, a anotação pode estar lá. O número também pode ser encontrado no Cartão do Cidadão ou no extrato do seu FGTS impresso.

2) Depois de saber o número do PIS ou NIT, o cotista precisa cadastrar uma senha na internet. Para quem já tem a senha do Cartão Cidadão é preciso clicar nesta página da Caixa na internet para cadastrar a senha internet. Nesta página é preciso digitar o NIS, clicar no botão “Cadastrar Senha”, ler o contrato de prestação de serviços e selecionar a opção “Aceito”. Em seguida, informa a Senha Cidadão e a Senha Internet que deseja cadastrar.

O roteiro é diferente para quem não tem a Senha Cidadão. Nesse caso é preciso clicar nessa página e digitar o número do NIS, clicar em “Cadastrar Senha”, ler o contrato de prestação de serviços e selecionar a opção “Aceito”. Depois é preciso preencher os dados solicitados, conforme seu cadastro, e clique em “Confirmar”. Cadastre então a senha desejada e clique em “Confirmar”.

Quem tem o Cartão do Cidadão pode fazer o pré-cadastramento da senha pelo telefone 0800-726-0207 e depois finalizar em lotérica. Quem não tem o cartão precisa ir até uma agência Caixa para fazer o cadastramento.

3) Após o cadastro da senha internet, o trabalhador pode fazer a consulta. Basta entrar na página https://cotasidade.caixa.gov.br/sipab_quotas/pages/#!/home

Nessa página é preciso informar CPF, PIS, NIS ou Pasep, data de nascimento, dizer se é aposentado, clicar na opção ‘não sou um robô’ e em ‘continuar’. Na página seguinte, é preciso informar a senha internet e ‘continuar.’ Em seguida, o site pede que informe um número de telefone, aceite o termo do contrato e ‘continuar’. Se possuir sado, o site informa o valor.