PIB dos Estados Unidos registra expansão de 2,1% no 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apresentou expansão de 2,1% no segundo trimestre, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo Departamento de Comércio do país.

O resultado é inferior à primeira leitura do indicador, que mostrava crescimento de 2,4%, mas mostra uma ligeira aceleração em relação ao primeiro trimestre, quando o crescimento foi de 2%. “As estimativas atualizadas refletiram principalmente revisões em baixa do investimento privado em estoque e do investimento fixo não residencial, que foram parcialmente compensadas por uma revisão em alta nas despesas dos governos estaduais e locais”, diz o relatório. A leitura final do PIB dos EUA será divulgada em 29 de setembro.

A desaceleração no resultado do segundo trimestre reflete o esforço do Federal Reserve, o banco central americano, em tentar controlar a inflação com elevações das taxas de juros. O dado do crescimento do PIB, porém, mostra que, mesmo assim, a economia americana continua sua expansão com o mercado de trabalho aquecido, bem como o consumo das famílias.

O relatório do departamento de comércio mostra que a economia americana foi impulsionada no segundo tri justamente por gastos dos consumidores e no investimento empresarial.

O resultado demonstra a resiliência da economia americana em meio a estratégia do Fed de controle da inflação, e aumentos seguidos nos juros. Desde março do ano passado, a autoridade monetária do país elevou os juros em 11 vezes, provocando previsões generalizadas de recessão da maior economia do mundo.