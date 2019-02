PIB dos Estados Unidos cresce 2,9% em 2018

No último trimestre do ano passado, o crescimento do PIB dos EUA foi de 2,6%, acima das previsões dos analistas, que tinham estimado uma expansão de 1,9%.

Apesar do robusto número do último trimestre do ano, o indicador mostra uma progressiva diminuição após a taxa anualizada de 4,2% registrada no segundo trimestre e 3,4% no terceiro.

O número de 2018 destaca a solidez da economia americana, impulsionada pelo agressivo estímulo fiscal dado pelo presidente Donald Trump através de cortes notáveis para as empresas e, em menor medida, para os trabalhadores.

Trump prometeu manter taxas de crescimento anual superiores a 3% de maneira sustentada. Em 2017, a maior economia do mundo registrou crescimento de 2,2%.