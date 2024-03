PIB do 4º trimestre apresenta estabilidade; indústria avança

No quarto trimestre de 2023, o Produto Interno Bruto ficou em estabilidade, com variação nula, na comparação com o trimestre imediatamente anterior. O resultado, em linha com as estimativas do mercado financeiro, foi puxado pelo bom desempenho da indústria, que avançou 1,3% no período.

Os bons resultados da indústria passam pelas atividades Extrativas (4,7%), de Construção (4,2%) e de Eletricidade e gás, água, esgoto, atividades de gestão de resíduos (2,8%). Já as Indústrias de Transformação apresentaram variação negativa de 0,2%.

Ainda sob a ótica na produção, os Serviços tiveram variação de 0,3%. Já o agro recuou 5,3%, já que as safras mais importantes estão concentradas no primeiro semestre.

Pela ótica da demanda, houve crescimento da Formação Bruta de Capital Fixo e da Despesa de Consumo do Governo (ambas com 0,9%), enquanto Despesa de Consumo das Famílias (-0,2%) apresentou variação negativa.

No que se refere ao setor externo, as Exportações de Bens e Serviços ficaram praticamente estáveis (0,1%), enquanto as Importações de Bens e Serviços tiveram alta de 0,9% nesta comparação.

“Nas variações na margem tivemos mais uma queda na Agropecuária que retrocedeu 5,3%. Este resultado apesar de ruim tem que ser colocado em perspectiva, afinal no primeiro trimestre de 2023 havia subido 20,9%. Chama atenção, também na margem, a alta da Formação Bruta de Capital Fixo que finalmente avançou depois de quatro trimestres em queda”, analisa o economista André Perfeito.