PIB da zona do euro fica estável no 4º trimestre de 2023

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro ficou estável no quarto trimestre de 2023 em relação ao período imediatamente anterior. Na comparação interanual, o avanço foi de 0,1%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 14, pela agência de estatísticas Eurostat.

O resultado do quarto trimestre evita por pouco uma recessão técnica, definida como dois trimestres consecutivos de retração. A maior economia, a Alemanha, ainda contraiu 0,3% na comparação trimestral, enquanto a França, segunda maior, ficou estagnada.

A taxa anual de crescimento anual foi de 0,5%. De acordo com a agência de estatísticas, o número de pessoas empregadas tanto na zona do euro como no bloco europeu subiu 0,3% no último trimestre de 2023, No comparativo com o último trimestre de 2022, o emprego aumentou 1,3% na área da moeda comum e 1,2% na União Europeia.