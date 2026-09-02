PGR assina acordo de delação com João Carlos Mansur, dono da Reag

A Procuradoria-Geral da República (PGR) assinou um acordo de delação premiada com o empresário João Carlos Mansur, o fundado da gestora Reag, uma das empresas envolvidas na gestão de fundos fraudulentos que sustentavam as operações do Banco Master, de Daniel Vorcaro. A informação foi revelada nesta quinta-feira, 2, pela coluna do Fausto Macedo, do Estadão. Trata-se da primeira delação confirmada pela PGR no âmbito da operação Compliance Zero.

O próprio Vorcaro já tentou por duas vezes negociar uma delação com as autoridades, mas teve o pedido negado nas duas propostas consideradas insuficientes em informações relevantes pelos investigadores.

Mansur e seus advogados apresentaram na semana passada a sua proposta de delação à PGR. No documento, segundo informações reveladas pelo portal UOL, o empresário informa que trabalhava junto ao Master desde 2019, estruturando fundos, e dá detalhes de como os fundos da Reag foram usados para desviar dinheiro do banco.

As atividades da Reag foram encerradas em janeiro pelo Banco Central, por “graves violações às normas que regem as instituições do sistema financeiro”. A instituição, fundada em 2012 por Mansur, chegou a ser a maior gestora independente do Brasil, com sede na região da avenida Faria Lima, coração financeiro de São Paulo.

Vorcaro e o Master eram os principais clientes da Reag, que é investigada de duas operações da Polícia Federal: a Carbono Oculto, deflagada em agosto do ano passado e que mostra as ligações de instituições financeiras com o crime organizado, e Compliance Zero, que investiga as fraudes bilionárias praticadas por Daniel Vorcaro e o Banco Master.