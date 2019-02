Petróleo termina em alta em Nova York e em Londres

Os preços dos contratos futuros de petróleo terminaram em alta nesta terça-feira em Nova York e em Londres, seguindo a evolução de Wall Street, com os investidores retomando a confiança após rumores de que Alemanha e França chegaram a um novo acordo de socorro aos países endividados da Europa.

O barril de “light sweet crude” para entrega em novembro ganhou 1,96 dólares, a 88,34, seu nível mais alto de fechamento em um mês no New York Mercantile Exchange (Nymex).

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em dezembro terminou a 111,15 dólares no Intercontinental Exchange (ICE), em alta de 99 centavos com relação ao fechamento de segunda-feira.