Petrobras sobe preço do diesel em 2,5% nas refinarias

A Petrobras subiu em 2,5% valor do litro do óleo diesel nas refinarias. O preço do combustível passou de 1,8545 real para 1,9009 real nesta quinta-feira 10. Esse foi o segundo aumento feito após o fim do programa de subsídios, encerrado em 31 de dezembro.

O subsídio fazia parte do acordo feito pelo governo Michel Temer para encerrar a greve dos caminhoneiros, deflagrada em maio de 2018.

Com o fim do programa, a Petrobras anunciou um mecanismo de proteção aos preços do diesel. A empresa pode congelar os valores por até sete dias consecutivos, em momentos em que houver forte oscilação nas cotações internacionais do derivado e do câmbio.

A alta do diesel foi a primeira desde 1 de janeiro, quando o combustível foi reajustado em 2,5%. A estatal manteve estável o preço da gasolina, cujo litro continuará custando 1,4337 real nas refinarias. Na quarta-feira, a estatal havia anunciado redução de 1,3% no combustível, menor valor em 14 meses.

Segundo a Petrobras, o preço do diesel se refere ao produto vendido nas refinarias para as distribuidoras e representa apenas uma parcela do valor do combustível vendido ao consumidor final. Na composição de preços ao consumidor entram ainda o custo do biodiesel, os tributos e as margens de distribuidoras e revendedores.

(com Agência Brasil)