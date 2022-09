Petrobras reduz preço do gás pela segunda vez no mês

Giro VEJA - quinta, 22 de setembro

A polêmica envolvendo o ex-presidente e os tucanos é o destaque do dia

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) causou rebuliço entre as campanhas de candidatos à presidência da República ao defender voto em “quem tem compromisso com a democracia” em nota divulgada hoje nas redes sociais. Sem citar os nomes dos candidatos, FHC pregou voto em quem defende o combate à pobreza e à desigualdade, direitos iguais para todos independentemente da raça, gênero e orientação sexual. O ex-presidente continua a defesa de voto em quem se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário internacional.