Petrobras reduz preço do gás natural em 7,1% nas refinarias

A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 19, a redução em 7,1% no preço do gás natural vendido a distribuidoras de gás a partir de 1º de agosto. O repasse ao consumidor depende das legislações estaduais.

Em comunicado, a estatal afirmou que o corte reflete variações nas cotações internacionais do petróleo e no custo de transporte do combustível. O gás natural tem sua cotação reajustada a cada três meses. “Os contratos com as distribuidoras preveem atualizações trimestrais da parcela do preço relacionada à molécula do gás e vinculam esta variação às oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Para o trimestre em referência, o petróleo teve queda de 3,8% e o câmbio teve apreciação de 4,8%”, afirma a empresa.

No ano, o preço do gás natural vendido pela Petrobras tem queda acumulada de 25%.

Em maio, a Petrobras anunciou a criação de novos contratos de venda do produto, focando valores mais competitivos no mercado brasileiro. Os dois contratos fechados pela companha têm referência de preços cerca de 10% menor do que os contratos vigentes atualmente, segundo cálculos da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (Abrace).

A redução vale para preços do gás encanado. O gás de botijão segue outra periodicidade de reajustes. Há três semanas, a companhia anunciou uma redução de preços neste produto, com redução de 3,9% nas refinarias.

