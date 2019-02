Petrobras reduz em 0,99% o preço da gasolina nas refinarias

A partir deste sábado, 2, a Petrobras vai reduzir em 0,99% o preço médio da gasolina nas refinarias. O valor vai passar de 1,4907 reais para 1,4758 reais. O custo do óleo diesel foi mantido pela petroleira em 2,0198 reais.

A política de preços da Petrobras leva em consideração o valor do câmbio e as cotações internacionais. Os reajustes podem ser feitos diariamente. Porém, para ter um pouco mais de estabilidade no valor a petroleira adota um mecanismo comercial que permite segurar os preços por até quinze dias.

O repasse do reajuste da gasolina ao consumidor final depende tanto das distribuidoras como dos postos de combustível. Segundo a companhia, o valor da gasolina na refinaria equivale a 25% do total. Outro 16% são da distribuidora e dos postos, e 59%, de imposto.

Nos postos, o preço médio da gasolina caiu 0,3% na semana entre os dias 20 e 26 de janeiro, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em média, o litro do combustível foi vendido a 4,245 reais. O diesel ficou estável, a 3,433 reais.