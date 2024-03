‘Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que “a Petrobras não é apenas para pensar nos acionistas” quando questionado, em entrevista ao SBT, sobre a reação do mercado à decisão da empresa de reter dividendos extraordinários. O presidente também reafirmou seu compromisso em reduzir o preço dos combustíveis e do gás de cozinha. A entrevista foi gravada mais cedo. Na tarde desta segunda-feira, 11, Lula participou de uma reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para tratar do imbróglio recente envolvendo a estatal.

Na última sexta-feira, 8, a companhia anunciou a retenção de 100% de seus dividendos extraordinários, distribuindo aos acionistas apenas o valor mínimo de 14,2 bilhões de reais para o trimestre. Com a decisão, as ações da PETR3 e PETR4 cederam em torno de 10% na B3, resultando em perda de mais de 55 bilhões de reais em valor de mercado da companhia em um único dia. Hoje, as ações PETR3 cederam outros 1,92%; e PETR4, -1,22%. O mercado avalia que a nova política poderia indicar aumento da interferência política na estatal.

Dentro do governo, fala-se em uma rachadura interna: de um lado, a ala de Jean Paul Prates teria defendido retenção de até 50% dos dividendos extraordinários; de outro, a ala representada pelos ministros Alexandre Silveira, das Minas e Energia, e Rui Costa, da Casa Civil, pleiteava a retenção total da remuneração. Para o segundo grupo, a percepção é de que a Petrobras precisaria do valor para alcançar suas metas de investimento sem aumentar a alavancagem. O plano estratégico da companhia estima um investimento de 102 bilhões de dólares entre 2024 e 2028.

O outro lado, porém, considera a importância dos dividendos da Petrobras para a arrecadação do governo federal, que, como maior acionista da companhia, teria direito a 28% da remuneração extraordinária. Isso significaria uma receita de 12 bilhões de reais a mais para a União. Segundo fontes do Broadcast, na reunião desta tarde Haddad buscaria explicar para Lula e Prates a importância do faturamento extra.

A agência de notícias afirma que, após a forte reação do mercado, os conselheiros da estatal podem rever a decisão de reter 100% dos dividendos extraordinários. O conselho da Petrobras é formado por 11 cadeiras, sendo 6 indicadas pelo Ministério de Minas e Energia e Casa Civil.

Prates afirmou que a proposta de distribuição de 50% ainda está na mesa e poderia ser aprovada na assembleia de acionistas prevista para o mês de abril. O presidente da estatal quis colocar panos quentes na situação, chamando-a de “perfeitamente contornável”.