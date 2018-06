Petrobras anuncia 3ª redução seguida no preço da gasolina

A Petrobras reduz a partir de hoje o preço da gasolina nas refinarias. O litro do combustível ficará 0,45% mais barato, saindo de 1,9706 reais para 1,9617 reais. É a terceira queda seguida no valor da gasolina. Nesta quarta-feira, 6, o custo já tinha caído 1,37% e na segunda-feira houve um corte de 0,68% no preço do combustível.

Essa oscilação confirma que a estatal mantém a política de preços baseada no mercado internacional, conforme defendeu o novo diretor da companhia Ivan Monteiro em carta enviada aos funcionários. Implantada na gestão Pedro Parente e que levou ao pedido de demissão do executivo da presidência da empresa na semana passada, a política de preços da Petrobras se baseia no mercado internacional e prevê que o valor do combustível pode ter variação diária, dependendo da cotação do petróleo.

“A capacidade de estabelecer nossos preços como um reflexo das variações do preço do petróleo, sem perdas para a companhia, e competir de igual para igual neste mercado, são condições essenciais para que a Petrobras seja capaz de cumprir seu papel de empresa que gera riqueza e desenvolvimento”, escreveu Monteiro em carta aos funcionários.

O preço do diesel, que recuou 30 centavos desde o dia 23 de maio, no ápice da greve dos caminhoneiros, será mantido em 2,0316 reais por sessenta dias.

A solução do governo para encerrar a greve dos caminhoneiros – redução do preço do diesel e mudança na periodicidade dos reajustes – precipitou a saída de Pedro Parente da presidência da Petrobras. Quando assumiu o cargo, há dois anos, Parente afirmou que não haveria interferência do governo na política de preços da estatal. Sob sua gestão, a Petrobras registrou no primeiro trimestre de 2018 o primeiro lucro desde a Lava Jato.