PEC dos Precatórios deve abrir espaço de R$ 91,6 bi no teto, diz Economia

De acordo com os secretários Esteve Colnalgo e Paulo Valle, que substituíram respectivamente Bruno Funchal e Jeferson Bittencurt nas secretarias de Orçamento e Tesouro e Tesouro Nacional, se aprovada, a PEC abre 44,6 bilhões de reais decorrentes do limite a ser estipulado para o pagamento dos precatórios e 47 bilhões de reais gerados pela mudança no fator de correção do teto de gastos, incluída na mesma PEC.

Nas contas do relator do texto, deputado Hugo Motta (Republicanos- PB), o espaço aberto seria de 83 bilhões de reais. Na apresentação do relatório, o parlamentar afirmou que a mudança na correção do teto abriria 39 bilhões de reais, e não 47 bilhões como estima a Economia. Atualmente, a âncora fiscal do país é corrigida pela inflação acumulada de julho a junho. O relatório propõe a correção de janeiro a dezembro. Com a disparada da inflação em 2021, a mudança dará mais margens de gastos ao governo durante o ano eleitoral. A matéria, que iria a votação nesta semana, deve ficar para a próxima.