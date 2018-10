Pão de Açúcar retoma promoção dos selinhos com refratários e caçarolas

O Pão de Açúcar retoma amanhã a promoção dos selinhos. Cada 20 reais em compras darão direito a um selinho para clientes participantes do programa de fidelidade da rede supermercadista.

Como na edição anterior, o Pão de Açúcar vai poder trocar os selinhos por produtos da marca francesa Fontignac, queridinha dos entendidos em cozinha. Nesta edição, serão distribuídos refratários de cerâmica. Ao todo, são seis refratários de cerâmica diferentes e um conjunto de talheres para servir.

Para fazer a troca, é necessário apresentar a cartela com a quantidade de selinhos exigida para cada tipo de produto, além de pagar o valor mínimo de 4,99 reais – depende do total de selos e do produto desejado. Para alguns itens, são necessários até 85 selinhos, caso da caçarola. A cartela pode ser encontrada nas lojas da rede ou entregue junto com as compras realizadas no e-commerce da marca.

A promoção acontece até 27 de janeiro de 2019. Mas as trocas dos selos por produtos poderão ser realizadas até 10 de fevereiro de 2019.

Segundo o Pão de Açúcar, as compras de medicamentos, fumos e seus derivados, doações e serviços (como recarga de celular) não dão direito aos selinhos.

“O histórico das promoções mostra que este tipo de ação está sendo um sucesso, resultando em alto engajamento de participação dos consumidores, o que vem sendo refletido nos números de produtos promocionais entregues e na satisfação dos clientes”, afirma Maria Cristina Merçon, diretora de marketing do Pão de Açúcar.

Na primeira ação, em que os prêmios eram facas profissionais de cozinha, mais de 1 milhão de unidades foram entregues. Já na segunda edição, que premiou com panelas importadas, foram mais de 800 mil unidades.