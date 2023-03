País cria 241 mil vagas e tem sinais mistos no mercado de trabalho

O Brasil criou 241.785 vagas de emprego formal em fevereiro deste ano, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta quarta-feira, 29. O saldo é menor em comparação ao ano anterior, representando uma queda de 31,6%, mas veio acima de janeiro, quando foram criadas 83.297 vagas.

O saldo de vagas do mês passado, resultado de 1.949.844 contratações e 1.708.059 desligamentos, foi o maior para qualquer mês desde setembro passado, quando o país havia aberto 278.755 postos de trabalho, segundo a série ajustada do Caged. No entanto, este é o mês de fevereiro mais fraco em saldo desde 2020, segundo os dados do Caged.

O setor de serviços se destacou com a criação de 164.200 postos de trabalho, seguido pela indústria (40.380) , construção (22.246) e agropecuária (16.284). Apenas o comércio teve retração (-1.325). Dentro do setor de serviços, o ramo que mais empregou foi administração pública, defesa e seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 90.381 novas posições. Em seguida, informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas geraram 29.026 vagas.

O salário médio de admissão de novos empregados em fevereiro foi de 1.978,12 reais, o que representa um aumento de 17,63 reais em relação ao mesmo período do ano anterior (1.960,49 reais). No entanto, houve uma queda de 2,47% em relação a janeiro deste ano, o que significa 54,14 reais a menos.

Todas as 27 unidades da Federação registraram saldo positivo em fevereiro. São Paulo liderou as altas, com mais 65.356 postos criados, seguida por Minas Gerais (26.983) e Paraná (24.081). Já Amapá, Alagoas e Roraima foram os estados que menos geraram empregos formais. Por região, o Sudeste liderou com a geração de 110.575 postos de trabalho em fevereiro, seguido pelo Sul (63.309), Centro-Oeste (29.959), Nordeste (23.164) e Norte (12.456).