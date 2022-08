Pacotão de bondades, arma eleitoral de Bolsonaro, paga R$ 2.000 a taxistas

O governo federal deposita hoje 2.000 reais a 245 mil taxistas de todo país. O auxílio aos motoristas é parte do pacote de bondades aprovado no Congresso Nacional, que permitiu um furo bilionário no teto de gastos e um drible na lei eleitoral para pagamento de benefícios de transferência de renda às vésperas das eleições em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) é candidato à reeleição. O intuito do voucher, que será pago até dezembro deste ano, era diminuir o impacto dos preços dos combustíveis para os motoristas, tanto taxistas quanto caminhoneiros. No entanto, com a redução dos preços dos combustíveis — após a redução do ICMS e as quedas nas refinarias motivadas pelas baixas no barril do petróleo — o dinheiro também pode estimular o consumo de outros bens, não só combustíveis.

Além dos taxistas, também receberam 2.000 reais os caminhoneiros autônomos, importante base de apoio de Bolsonaro em 2018, mas que se distanciou do presidente durante sua gestão. O montante depositado pelo governo equivale aos benefícios de julho e agosto dos auxílios aos motoristas, já que a PEC foi aprovada em julho e não houve tempo hábil de operacionalizar o pagamento naquele mês. Além dos auxílios aos motoristas, o governo Bolsonaro também paga Auxílio Brasil, programa substituto ao Bolsa Família, no valor de 600 reais, um aumento de 200 reais por família até o fim deste ano, e aumento no valor do vale-gás. Os motoristas de aplicativo não foram incluídos na medida.

Motoristas

O dinheiro para os taxistas será depositado nas contas poupança sociais digitais no aplicativo Caixa Tem, o mesmo do pagamento do Auxílio Brasil. Segundo o governo, o beneficiário precisará movimentar os recursos em até 90 dias após o depósito. Caso contrário, o dinheiro voltará para o caixa da União.

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou alvarás expedido até 31 de maio. Não será necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. As prefeituras terão nova chance, de 20 de agosto a 11 de setembro, para enviar os dados. Nesse caso, o pagamento começará na terceira parcela, sem direito a valores retroativos.

Outro benefício instituído pela emenda constitucional, o Auxílio Caminhoneiro começou a ser pago no último dia 9, com os motoristas de carga autônomos recebendo as duas primeiras parcelas de uma vez. A segunda parcela será paga em 24 de setembro.no Auxílio Taxista, haverá repescagem das duas primeiras parcelas no Auxílio Caminhoneiro. Começou ontem o prazo para que transportadores autônomos de carga (TAC) façam a Autodeclaração do Termo de Registro para receber o BEm Caminhoneiro-TAC. Quem cumprir o procedimento até 29 de agosto receberá as duas primeiras parcelas no dia 6 de setembro.