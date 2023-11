Os sinais do balanço da Apple que preocupam o mercado

As vendas da Apple no terceiro trimestre recuaram cerca de 1% na comparação do mesmo período do ano passado, divulgou a companhia em balanço na última quinta-feira, 2. O resultado veio acima do esperado pelo mercado financeiro americano, mas trás alguns indicadores que preocupam. No pré-mercado, as ações a empresa caíam cerca de 3%.

O recuo das ações marca uma perda de valor de mercado de mais de 80 bilhões de dólares, com base no preço do papel no pré-mercado, de 172 dólares. As ações da Apple acumulam valorização de quase 40% este ano.

O motivo é que parte da queda da receita foi causada pela queda nas vendas na China, onde os aparelhos da companhia têm perdido espaço para a concorrente Huawei. Além disso, a companhia estima que haverá uma desaceleração e receita estagnada no quarto trimestre, período em que as vendas do novo iPhone deveriam deslanchar. O impacto dos resultados da maior empresa do mundo pesam sobre os índices S&P 500 e o Nasdaq, e podem ter influência no mercado financeiro em geral.

As vendas da Apple na China caíram 2,5%, para 15,08 bilhões de dólares. O presidente-executivo da Apple, Tim Cook, disse que, após a contabilização do câmbio, os negócios da Apple na China cresceram em relação ao ano anterior, impulsionados pelas vendas do iPhone e pela receita de serviços.

Cook também disse que dois dos novos modelos de ponta da Apple -o iPhone 15 Pro e Pro Max- estão enfrentando restrições de fornecimento. “Estamos trabalhando duro para produzir mais deles”, disse ele. “Acreditamos que, ainda neste trimestre, alcançaremos um equilíbrio entre oferta e demanda.”Várias tendências globais também estão jogando a favor da Apple, com os analistas prevendo que o mercado de smartphones chegou ao fundo do poço e pode começar a se recuperar em 2024.

Vendas

O iPhone continua sendo o produto mais vendido da Apple no mundo. As vendas do dispositivo foram de 43,81 bilhões de dólares no quarto trimestre, em linha com as expectativas dos analistas. O balanço não contempla as vendas.

As vendas do segmento dos wearbles – os aparelhos vestíveis — caíram 3%, para 9,32 bilhões de dólares.

A Apple vem enfrentando vários trimestres de queda nas vendas de Macs e iPads, e o quarto trimestre manteve essa tendência. As vendas de Macs caíram em um terço, para 7,61 bilhões dólares, e as vendas de iPads caíram 6,44 bilhões de dólares.