Os próximos passos da Gympass após entrada no mercado de mobilidade

Por Pedro Gil Atualizado em 7 out 2023, 18h18 - Publicado em 9 out 2023, 08h17

Após anunciar parceria com a Tembici, serviço de compartilhamento de bicicletas, a Gympass já mira novas parcerias nos mercados de saúde mental, nutrição, saúde financeira, meditação e saúde do sono. “Estamos sempre em conversa com diversas soluções de bem-estar para que elas possam fazer parte da nossa rede e agregar ainda mais valor aos nossos usuários e clientes corporativos. E certamente teremos mais anúncios para fazer em breve”, revela João Barbosa, cofundador da empresa.

A parceria com a Tembici surgiu após crescimento do trabalho presencial em detrimento do home office. Um levantamento da plataforma de empregos Infojobs de janeiro deste ano, com base em 7.010 ofertas de emprego, mostra que o trabalho totalmente presencial representa 94,8% delas. O totalmente remoto, a 2,7%; o híbrido, a 2,48%. O LinkedIn tem números diferentes, mas que descrevem o mesmo fenômeno. Em fevereiro deste ano, quase 25% das vagas ofertadas na rede mencionaram a possibilidade de trabalhar remoto – incluindo aqui formato híbrido. Um ano antes, esse número era de 39%.

Os desafios e as despesas dos deslocamentos diários surgiram como os principais obstáculos para os trabalhadores retornarem ao escritório. Dados da Tembici mostram que 58% dos ciclistas utilizam a bicicleta como meio de transporte para ir ou voltar do trabalho. Além disso, 39% usam o sistema pelo conforto, 23% porque faz bem à saúde e 20% por economizar tempo e dinheiro. “Nós estávamos negociando há alguns meses para fechar essa parceria, que pretende tornar a experiência de deslocamento pelas grandes cidades mais atraente, com uma alternativa divertida, ecológica e saudável”, completa Barbosa.